Планируется построить путепровод от ул. Твайка на Кундзиньсалу

Управление Рижского свободного порта приступило к реализации проекта «Путепровод от ул. Твайка на Кундзиньсалу», который планируется закончить к 2022 году, сообщила агентству ЛЕТА представитель управления порта Вита Герхарде.
- Рижский свободный порт до конца этого года планирует осушить Кундзиньсалу 1 апреля 2017 г.
- На территории Рижского порта на Кундзиньсале начата вторая очередь работ 23 сентября 2016 г.
Сегодня на заседании правления Рижского свободного порта были утверждены результаты открытого закупочного конкурса на прокладку путепровода и в ближайшее время можно будет приступить к разработке технического проекта.
Проект предусматривает обеспечить прямое соединение Кундзиньсалы с сетью артериальных городских дорог Риги, чтобы улучшить мобильность транспорта на территории порта и доступ грузового транспорта и жителей на Кундзиньсалу.
Проект реализуется с привлечением софинансирования из Фонда сплочения ЕС.
Конкурс выиграло объединение «ООО «Vektors T» и ООО «BRD Projekts«».
Соединение с Кундзиньсалой станет логическим дополнением начатого Рижской думой проекта реконструкции ул. Твайка, цель которого - направить поток транспорта подальше от жилых районом и создать инфраструктуру, предотвращающую заторы, шум и загрязнение воздуха.Еще по этой теме