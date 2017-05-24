Планируется построить путепровод от ул. Твайка на Кундзиньсалу

Управление Рижского свободного порта приступило к реализации проекта «Путепровод от ул. Твайка на Кундзиньсалу», который планируется закончить к 2022 году, сообщила агентству ЛЕТА представитель управления порта Вита Герхарде.

Сегодня на заседании правления Рижского свободного порта были утверждены результаты открытого закупочного конкурса на прокладку путепровода и в ближайшее время можно будет приступить к разработке технического проекта.

Проект предусматривает обеспечить прямое соединение Кундзиньсалы с сетью артериальных городских дорог Риги, чтобы улучшить мобильность транспорта на территории порта и доступ грузового транспорта и жителей на Кундзиньсалу.

Проект реализуется с привлечением софинансирования из Фонда сплочения ЕС.

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Конкурс выиграло объединение «ООО «Vektors T» и ООО «BRD Projekts«».

Соединение с Кундзиньсалой станет логическим дополнением начатого Рижской думой проекта реконструкции ул. Твайка, цель которого - направить поток транспорта подальше от жилых районом и создать инфраструктуру, предотвращающую заторы, шум и загрязнение воздуха.

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