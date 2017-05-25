В Национальном парке Гауя туристическую стоянку превратили в свалку

Туристическую стоянку «Янярамис» Национального парка Гауя у Цесиса превратили в свалку - там выброшены ненужные вещи - старая обувь, одежда и другой мусор, сообщает агентство ЛЕТА.

Отходов было так много, что под ними почти скрылся навес, предусмотренный для приюта водных туристов.

Фото: Aculiecinieks

Как рассказала руководитель отдела по общественным отношениям Управления по защите среды Элина Эзериня, ежегодно управление тратит на уборку и вывоз отходов с особо охраняемых территорий по всей Латвии более 15 тысяч евро, и в таких случаях нецеленаправленно используются средства, которые могли бы быть вложены в работы по возобновлению изотопов.

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В Национальном парке Гауя для удобства посетителей созданы стоянки для водных и автотуристов, в которых бесплатно можно разместиться, отдохнуть, разжигать костры в особо оборудованных местах. Эзериня рассказала, что стоянку «Янярамис» полюбили не только водные туристы, но и жители Цесиса и округи.