Страхование здоровья: каждому работающему латвийцу придется платить 20 евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Vitaly Nevar/TASS/Scanpix

При введение полисов государственного обязательного страхования каждому работающему латвийцу ежемесячно придется платить в среднем 20 евро, указал после заседания рабочей группы премьер-министр Марис Кучинскис. Выплату, возможно, дифференцируют: это значит, что размер платежа будет зависеть от уровня доходов.

Это позволило бы увеличить бюджет здравоохранения на более чем 200 млн евро, пишет портал Lsm.lv.

«Если у жителя полис есть, то он получает доступ к государственному здравоохранению, с полным пониманием, что он получает и каковы его выплаты. Тем, у кого нет, тому доступ будет стоить дороже.

Коалиции предложили, чтобы это был полис, который имеет постоянную цену.

Возможно, для того, что необходимо в 2019 году, до 20 евро. Как это поделят, и кто платит, это еще наш вопрос следующей недели», - заявил премьер.

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Дополнительное финансирование на зарплаты медикам, возможно, выделят через тарифы на медицинские услуги. Окончательное решение, однако, еще не принято. На следующую неделю запланирована еще одна встреча рабочей группы, где о полисах страхования договорится коалиция.

В данный момент планируют, что система могла бы стартовать с 2019 года.

Государство должно обеспечить потребности населения в качественном и доступном здравоохранении, поэтому правительство должно найти долгосрочный источник дополнительного финансирования, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис во время встречи с министром здравоохранения Андой Чакшей.

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