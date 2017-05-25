Новые автомашины будут проходить техосмотр раз в два года

Сейм принял сегодня в окончательном чтении поправки к закону о дорожном движении, предусматривающие, что новые автомашины возрастом до четырех лет могут проходить техосмотр раз в два года.
- Концептуально поддержано предложение о техосмотре раз в два года 23 марта 2017 г.
- Техосмотр раз в два года для всех машин - это реально? 27 февраля 2017 г.
Поправки подготовлены по коллективному заявлению жителей Латвии.
По достижении четырехлетнего возраста автомашины, как и ранее, будут проходить техосмотр раз в год.
Более 10 тыс. жителей Латвии подписали инициативу о прохождении техосмотра раз в два года, как это происходит в Литве, Эстонии, Германии и других странах.Еще по этой теме