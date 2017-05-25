Новые автомашины будут проходить техосмотр раз в два года

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Сейм принял сегодня в окончательном чтении поправки к закону о дорожном движении, предусматривающие, что новые автомашины возрастом до четырех лет могут проходить техосмотр раз в два года.

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Поправки подготовлены по коллективному заявлению жителей Латвии.

По достижении четырехлетнего возраста автомашины, как и ранее, будут проходить техосмотр раз в год.

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Более 10 тыс. жителей Латвии подписали инициативу о прохождении техосмотра раз в два года, как это происходит в Литве, Эстонии, Германии и других странах.

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