Посетителей концертов в Латвии будут лучше обыскивать

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

Концертные агентства в Латвии после теракта в Манчестере станут уделять больше внимания безопасности посетителей во время мероприятий, сказали агентству ЛЕТА представители концертных агентств.

Представитель концертного агентства «FBI» Кристапс Карклиньш сказал агентству ЛЕТА, что в сотрудничестве с Госполицей и Полицией Рижского самоуправления сделает все возможное, чтобы исключить любые риски во время концертов. «Служба безопасности станет тщательнее проверять посетителей на входе и более внимательно наблюдать за зрителями во время мероприятий. Безопасность посетителей – это приоритет», - подчеркнул Карклиньш.

Представитель концертного агентства «Bravo Events» Дануте Варейкайте от имени агентства выразила самые глубокие соболезнования пострадавшим во время теракта, добавив, что в результате могут быть введены дополнительные меры безопасности в концертных залах. Она сказала, что безопасность на мероприятиях «Bravo Events» уже более 10 лет обеспечивают профессионалы самого высокого уровня, которым концертное агентство доверяет и высоко ценит их опыт и качество услуг.

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В свою очередь руководитель концертного агентства «Positivus Music» и организатор музыкального фестиваля «Positivus» Гирт Майорс сказал агентству ЛЕТА, что каждый посетитель фестиваля обыскивается на входе, территорию охраняют квалифицированные специалисты по безопасности, поэтому зрители могут чувствовать себя относительно безопасно.

Как сообщалось, в понедельник вечером в концертном комплексе «Манчестер Арена» сразу после концерта американской певицы Арианы Гранде террорист-смертник Салман Абеди подорвал себя. Погибло 22 человека.

Ответственность за теракт взяла группировка джихадистов «Исламское государство».

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