Рижане о том, чего ждут от нового мэра города: «Медицины нет, за дороги стыдно!»

 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka/LETA

Грядут муниципальные выборы. День, когда каждому гражданину необходимо проголосовать за того, кому он доверяет будущее своего города. Дабы узнать, что необходимо делать мэру для того, чтобы завоевать доверие населения, а также о том, чего ждут жители Риги от нового (или старого!) мэра, Русский TVNET вышел на улицы города.

Следует отметить, что мы спрашивали не о том, что за последние годы в Риге было сделано плохо или хорошо, а о том, что будущему градоначальнику, по мнению общественности, следует делать в дальнейшем.

Вот некоторые мнения, которыми жители Риги поделились с Русским TVNET:

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  • «Дороги, обязательно дороги! Это уже без вариантов. Стыдно везти туристов, они другой раз спрашивают... Ну а что я могу сделать? Я не виноват!»
  • «В первую очередь - лояльность к детям и пенсионерам! Это самое главное, а потом уже остальное. Также образование. Это самые стандартные вещи, которыми никто не занимается!»
  • «Медицины нет, нужно такие очереди стоять. У меня мать больная, мы месяцами ждали, чтобы попасть к врачу!».

Все эти высказывания не очень оптимистичные, но они такие, какие, к сожалению, есть! Будем надеяться, что руководство города обратит внимание на текущие проблемы.


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