Рижане о том, чего ждут от нового мэра города: «Медицины нет, за дороги стыдно!»

Грядут муниципальные выборы. День, когда каждому гражданину необходимо проголосовать за того, кому он доверяет будущее своего города. Дабы узнать, что необходимо делать мэру для того, чтобы завоевать доверие населения, а также о том, чего ждут жители Риги от нового (или старого!) мэра, Русский TVNET вышел на улицы города.

Следует отметить, что мы спрашивали не о том, что за последние годы в Риге было сделано плохо или хорошо, а о том, что будущему градоначальнику, по мнению общественности, следует делать в дальнейшем.

Вот некоторые мнения, которыми жители Риги поделились с Русским TVNET:

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«Дороги, обязательно дороги! Это уже без вариантов. Стыдно везти туристов, они другой раз спрашивают... Ну а что я могу сделать? Я не виноват!»

«В первую очередь - лояльность к детям и пенсионерам! Это самое главное, а потом уже остальное. Также образование. Это самые стандартные вещи, которыми никто не занимается!»

«Медицины нет, нужно такие очереди стоять. У меня мать больная, мы месяцами ждали, чтобы попасть к врачу!».

Все эти высказывания не очень оптимистичные, но они такие, какие, к сожалению, есть! Будем надеяться, что руководство города обратит внимание на текущие проблемы.