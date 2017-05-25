Строительство Восточной магистрали в Риге начнется в следующем году

 

Фото: Ieva Lūka/LETA

Строительство Восточной магистрали в Риге планируется начать в 2018 году, сообщили в департаменте сообщения Рижской думы.

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Срок сдачи строительного проекта по участку «Ул. Иерикю - ул. Виеталвас» - июль текущего года, а в 2018 году может начаться строительство.

Расходы на строительные работы составят 31,977 млн евро. Магистраль соединит между собой районы на правом берегу Даугавы.

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Большую часть предусмотренной суммы, 19 млн евро, планируется привлечь из фондов ЕС. Магистраль предусматривает доступ в Рижский порт в обход исторического центра столицы и возможность закрыть для грузового транспорта Каменный мост и набережную 11 ноября.

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