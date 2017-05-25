В пятницу снова похолодает; возможны небольшие дожди

В ночь на пятницу в Латвии ожидаются небольшие кратковременные дожди, днем осадки возможны лишь местами, сообщает агентство ЛЕТА.
Между облаками будет выглядывать солнце. Синоптики обещают умеренный северо-восточный ветер.
Температура воздуха составит от +5..+10 градусов ночью до +13..+18 градусов днем.
В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, пройдет небольшой кратковременный дождь, будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха составит от +10 градусов ночью до +15 градусов днем.