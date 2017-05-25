В пятницу снова похолодает; возможны небольшие дожди

 

Фото: Depositphotos

В ночь на пятницу в Латвии ожидаются небольшие кратковременные дожди, днем осадки возможны лишь местами, сообщает агентство ЛЕТА.

Между облаками будет выглядывать солнце. Синоптики обещают умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит от +5..+10 градусов ночью до +13..+18 градусов днем.

Реклама

В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, пройдет небольшой кратковременный дождь, будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха составит от +10 градусов ночью до +15 градусов днем.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 600 EUR
Земля
Земля, Klintaines pag., 53200 EUR
Дом
Дом, Tīraine, 279000 EUR

reklama.vesti.lv

В Москве прошли обыски в квартире режиссера Серебренникова Showbiz

В Москве прошли обыски в квартире режиссера Серебренникова

Илона Калдре о своем даре и жизни после «Битвы экстрасенсов» Showbiz

Илона Калдре о своем даре и жизни после «Битвы экстрасенсов»

Apple приступила к тестированию технологии 5G Hi-Tech

Apple приступила к тестированию технологии 5G

Канадцы начали разработку соцсети Ukrainians Hi-Tech

Канадцы начали разработку соцсети Ukrainians

Как принц Чарльз женился на Диане: до свадьбы виделись 12 раз Wo&Men

Как принц Чарльз женился на Диане: до свадьбы виделись 12 раз

Погода

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
PRODUCTION UNIT DIRECTOR
PRODUCTION UNIT DIRECTOR
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
http://alkoutlet.lv

Темы

 