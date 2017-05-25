Шадурскис: в Латвии до абсурда много вузов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

Сейчас в Латвии 17 государственных и почти столько же частных вузов, что абсурдно при такой маленькой численности и возрастной структуре населения, заявил сегодня в ходе организованной Советом иностранных инвесторов в Латвии (СИИЛ) дискуссии «Делай!» министр образования и науки Карлис Шадурскис.

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Шадурскис считает, что в Латвии достаточно было бы шести-семи вузов.

Он указал на трудности с проведением реформы высшего образования, приведя для примера присоединение Рижской академии педагогики и управления образованием к Латвийскому университету.

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Министр считает, что вузам следует больше сотрудничать, а также способствовать международному сотрудничеству, а средства вкладывать в те сферы, в которых Латвия уникальна.

Перед предстоящей завтра встречей с правительством СИИЛ выразил свое мнение по ряду вопросов, включая политику в области высшего образования.

СИИЛ опасается за доступность рабочей силы в Латвии и

рекомендует начать новый этап в модернизации латвийской системы образования.

Демографическая ситуация в Латвии влияет на систему образования - становится меньше заинтересованных студентов и преподавателей, что вкупе с недостаточным финансированием сказывается на качестве высшего образования, считает СИИЛ.

На взгляд иностранных инвесторов, латвийская система высшего образования слишком раздроблена.

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