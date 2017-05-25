Инженер: Рижской думе пора думать о сносе домов, реновацией проблему не решить

В этом году на реновацию домов будут доступны 12 млн евро. Программа улучшения технического состояния домов реализуется при поддержке европейского финансирования. В этом году планируется утеплить и реновировать до 100 домов. Тем не менее некоторые эксперты считают, что старому жилому фонду приходит конец и надо думать о программе строительства нового жилья, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Реновация домов рано или поздно потребуется почти всему старому жилому фонду Латвии, отмечают эксперты финансового института Altum.

Несмотря на то, что по некоторым оценкам жилой фонд советской постройки может простоять до 100-120 лет, если нет трещин и просева дома, главная проблема — старые изношенные коммуникации — никуда не исчезает.

Ее надо решать, иначе это может привести к внезапным и неминуемым авариям.

Пока же доступны европейские деньги, реновировать и утеплить свои дома можно наполовину дешевле, признает представитель Altum Алдис Грикис.

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По словам специалиста, после реновации гарантия на замену коммуникаций обычно составляет 20-25 лет. Более того, утепление дома поможет не только сэкономить в разы счета за тепло, но предохранит внешние конструкции дома от дальнейшего разрушения, которое происходит от перепадов температур. Но вместе с тем Грикис признает, что многие дома уже отслужили свое.

«Особенно это касается инженерных систем. Когда говорят, что их хватит на 20-30 лет — это неправильно. Может быть, уже через год эта система канализации просто лопнет. Трубы водопровода могут заржаветь, их нужно менять. Вопрос — как менять. Можно поручить это предприятию Rīgas namu pārvaldnieks, но тогда придется платить полную сумму. А есть возможность получть грант в размере 50%, это будет дешевле», — говорит Грикис.

Тем временем, в Москве приступили к масштабному сносу «хрущевок». Проблему старого жилья решают кардинально. Москвичам взамен предлагают равное по площади жилье в том же районе. Эксперты пришли к выводу, что нет смысла реновировать дома, отслужившие по всем техническим критериям свой срок. Реновация здесь не поможет — через 10 лет эти дома снова начнут рушиться, технология строительства таких домов такова, что коммуникации во многих из них замурованы внутри дома и заменить их не представляется возможным.

Эксперт, преподаватель инженерно строительного факультета РТУ Юрис Биршс согласен с тем, что старые панельные дома отслужили свой срок. В настоящее время в силу технического состояния таких домов, оценка их безопасности происходит регулярно, подчеркивает эксперт.

«Каждый дом имеет свой срок жизни. Она определена уже при его строительстве. В латвийских нормативах этот срок меняется.

Например, срок эксплуатации дома — 50 лет. Прошло 55. И, значит, сейчас ставится вопрос о том, как быть с этим домом. Стройправа собирает комиссию, они обследуют дом и дают заключение — еще два года можно. И так это продолжается определенное время. Но это не бесконечно. И никакая реновация практически ничего не дает, потому что коммуникации не меняются», — поясняет Биршс.

Эксперт отмечает, что нужна государственная или городская программа строительства нового жилья, которой сейчас нет. Иначе проблемы разрушения старых, отслуживших свой срок панелек не избежать. Первыми о себе заговорят старейшие микрорайоны Риги — Агенскалнские сосны, Югла, Кенгарагс.

«Об этом нужно думать. Время пришло, ничего не сделаешь. В первую очередь, свое время пережили Агенскалнские сосны.

Откровенно говоря, Рижской думе следует подумать о создании нового жилмассива, куда можно переселить людей, а освободившиеся старые здания ликвидировать. Они уже не подлежат реновации и ремонту.

[...] Это проблема. Главный вопрос — куда переселять. Если в Москве жильцов старых многоэтажек обещают переселить в том же самом районе, то в Риге это невозможно. Пришло время об этом начинать думать. [...]

Сейчас ведутся ремонты, реновации, но это пять-шесть, ну максимум десять лет. Потом будет просто катастрофа»,

— прогнозирует Бришс.

Пока же альтернативы реновации нет. Это пока единственный, хоть и временный способ продлить жизнь дому. Новое жилье построить дороже, чем реставрировать старое, отмечает эксперт из Altum Алдис Грикис. Осложняет проблему строительства нового жилья и вопрос принадлежности земли. Многие дома сегодня стоят на хозяйской земле.

«Конечно, можно сносить и строить новые дома, но мы эти квартиры уже приватизировали. Земля под многими домами принадлежит кому-то другому.

Если мы сносим — всё, мы остаемся ни с чем. Квадратный метр нового жилья строит от 700 до 1000 евро.

Здесь же идет речь о 100-150 евро за квадратный метр, то есть в 7-8 раз дешевле. Реновировать всегда будет дешевле, чем построить новый дом»,— заключил Грикис.

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