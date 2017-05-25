Во второй этап конкурса на должность начальника KNAB выдвинуто два кандидата

Комиссия конкурса на должность начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) из девяти претендентов решила выдвинуть в следующий этап конкурса двух, сообщил журналистам глава комиссии, руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Следующее заседание комиссии предусмотрено в среду, 31 мая, и на нем будут заслушаны оба выдвинутых во второй тур претендента.

Подача заявок на конкурс завершилась 30 марта. Предыдущий конкурс на должность начальника БПБК завершился безрезультатно, так как требованиям не соответствовал ни один претендент.

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