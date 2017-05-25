Спасатели надеются, что пожар на танкере потушен

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Повторно осмотрев находящийся в Рижском заливе танкер, на котором сегодня возник пожар, специалисты центра координации поиска и спасения на море измерили температуру на борту, и она оказалась не повышенной, что позволяет надеяться, что пожар потушен. Об этом сообщил и.о. начальника центра, капитан-лейтенант Валдис Андерсонс.

В ближайшее время будет обследована палуба и вход в машинное отделение, а затем снова измерена температура. В машинное отделение можно будет войти только после 18 часов, после удаления дыма и восстановления кислорода. Только затем судно сможет идти в Рижский порт.

Как сообщалось, сегодня утром в Рижском заливе сегодня начался пожар на танкере «Zircon» с грузом более 7000 тонн дизтоплива, сообщили агентству ЛЕТА в службе береговой охраны.

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В 11 часов центр координации поиска и спасения на море получил информацию, что на судне возник пожар, и требуется помощь.

Пожар контролируется, но центр немедленно направил к месту происшествия корабль береговой охраны «Klints» и вертолет НВС «Ми-17», чтобы в случае необходимости можно было эвакуировать людей.

Также центр просил флот Рижского свободного порта направить на место происшествия буксир, на котором прибудут подразделения Государственной пожарно-спасательной службы для оказания поддержки.

Судно «Zircon» построено в 1993 году, ходит под латвийским флагом, порт приписки - Рига. Судно находится сейчас в районе Энгуре, оно направлялось из Риги в Данию.

Как сообщила представитель службы береговой охраны Лива Вейта, буксир флота Рижского порта направился к месту происшествия, но пока эвакуация 17 членов экипажа танкера не запрошена, пострадавших, к счастью, нет. Угрозы утечки нефти тоже нет.


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