Что удерживает жителей Латвии от учебы

В Латвии жителей от учебы удерживает в основном нехватка времени и денег, показал опрос, проведенный Центральным статистическим управлением (ЦСУ).

Так, в 2016 году в 28,7% домохозяйств был хотя бы один член, осваивающий формальное образование, включающее в себя основное, среднее или высшее образование, в том числе профессиональное, об освоении которого свидетельствует признанный государством документ об образовании или профессиональной квалификации.

Больше всего таких домохозяйств в прошлом году было в Земгале - 29,9%, меньше всего - в Латгале - 26,3%. В Рижском регионе их удельный вес составил 29,8%, в Риге - 29,5%.

Реклама

6,2% респондентов в возрасте от 16 лет указали, что в течение последних 12 месяцев у них было желание учиться, но они его не исполнили, в том числе 40,7% - из-за нехватки времени, 36,7% - из-за нехватки денег.

Больше всего (19,4%) таких респондентов было в возрастной группе 16-24 лет. В возрастной группе 25-49 лет таких было 11,1%.

11,9% жителей в возрасте от 16 лет в течение последних 12 месяцев посещали занятия неформального образования (курсы, семинары и т. п.), связанные главным образом с досугом и спортом, 20,4% - с профессиональной деятельностью.