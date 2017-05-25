Социологи: хотим большие пенсии, а налоги платить не хотим

 

Фото: Vladimir Gerdo/TASS/Scanpix

Ожидания общества в отношении пенсий и социальных услуг в Латвии высокие, при этом готовность участвовать в улучшении системы своими налогами критически низкая. Такое мнение в организованной Министерством благосостояния дискуссии «Вызовы для системы социального страхования» высказали социологи.

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Большая часть общества все еще считает неуплату налогов оправданной. Эксперты частично объясняют это недоверием к власти и уверенностью в том, что избежать наказания можно довольно легко.

В целом с системной точки зрения латвийская пенсионная система оценивается как жизнеспособная в долгосрочной перспективе, но важным вызовом является адекватность размера пенсий, считают участники дискуссии. 30% плательщиков взносов соцстрахования платят их с минимальной или еще более низкой зарплаты, 13,6% - в льготном режиме.

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Дополнительное влияние на соцстрахование оказывает также теневая экономика, и появление новых форм работы в будущем будет все больше влиять на систему соцстрахования.

Как отмечает Министерство благосостояния, режим налога с микропредприятий в определенном размере способствовал созданию новых рабочих мест, особенно в начальный период его введения, а также стимулировал выход предпринимателей из теневой экономики Однако он вызвал также многие риски для социальной защиты и неблагоприятное влияние на продуктивность народного хозяйства.

Общество открыто для взаимной поддержки, помощи и солидарности, но в большой мере на эту готовность делиться влияет средний низкий уровень доходов и то, что большой части общества сложно покрывать основные расходы.

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