За насилие над ребенком сотрудницу детдома оштрафовали на 210 евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Государственная инспекция по защите прав детей оштрафовала на 210 евро сотрудницу Елгавского детского дома - за насилие над ребенком, сообщает Latvijas Radio.

Инга Крастиня, представитель инспекции, рассказала, что на 210 евро сотрудницу оштрафовали за насильственные действия - ребенка кормили насильно, дергали за волосы, били по рукам.

Инспекция проинформировала руководство детдома о штрафе и попросила оценить, может ли сотрудница продолжать работу.

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Если воспитатель детского дома попадется на грубом отношении к детям, например, рукоприкладстве,

максимально суровое наказание, которое ему грозит - денежный штраф. 250 евро.

Такую сумму в эфире передачи «Точки над i» на LTV7 ранее озвучила глава Госинспекции по защите прав детей Илона Кронберга. При этом, признала она, вовсе не обязательно, что такой сотрудник будет уволен - соответствующее решение остается на совести руководства конкретного детдома.

Напомним, с чего все началось. В органы по защите прав детей поступило семь заявлений о различных нарушениях в Елгавском детдоме, и начато расследование, на время которого от должностей отстранены три воспитательницы.

Из заявлений следует, что персонал проявлял

насилие по отношению к детям - их дергали за волосы, кормили насильно, оскорбляли, в том числе в присутствии посторонних.

Елгавский детдом также придерживается практики отправлять непослушных детей в психоневрологические больницы. Детей отправляют и в отдаленные интернаты, в основном в Латгале. Как подчеркнули на Латвийском радио, учреждение, избавляясь таким образом от детей, продолжает получать средства на их содержание.

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