Поэтапный отказ от 60-часовой рабочей недели для медиков обойдется в 2 млн евро

Поэтапный отказ от 60-часовой рабочей недели для медперсонала будут финансировать из средств на непредвиденные расходы, говорится в ответном письме Министерства финансов парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, которое планируется рассмотреть на следующем заседании Кабинета министров.
- Медсестры Детской больницы откажутся в июле работать продленное рабочее время 22 мая 2017 г.
- Иного выхода нет: 112 млн евро на зарплаты медиков придется найти 17 мая 2017 г.
- В больнице Страдиня не хватает 160 медсестер 17 мая 2017 г.
Комиссия по социальным и трудовым вопросам Сейма 17 мая направила правительству письмо с просьбой оценить возможность предоставления дополнительного финансирования из бюджетной программы «Средства на непредвиденные расходы» для реализации поправок к закону о врачевании, предусматривающих поэтапный отказ от 60-часовой рабочей недели для медиков с 1 июля 2017 года.
В ответном письме Минфин указывает, что
правительство полностью поддерживает идею с 1 июля 2017 года сократить число рабочих часов для медицинских лиц до 55 часов в неделю,
одновременно применив коэффициент в размере 1,1 к оплате сверхурочных часов работы.
На воплощение этой цели Кабинет министров в 2017 году планирует выделить дополнительное финансирование из программы госбюждета «Средства на непредвиденные расходы» в размере до 2 млн евро, одновременно повысив базовые расходы Министерства здравоохранения в 2018 году и в последующие годы на сумму до 4 млн евро.
Минфин указывает, что вопрос о дальнейшем поэтапном сокращении часов работы для медицинских лиц и сотрудников Службы неотложной медицинской помощи, которые не являются медицинскими лицами, будет решаться при разработке бюджета на 2018 год и среднесрочного бюджета на 2018-й, 2019-й и 2020 годы.
Как сообщалось, во вторник подкомиссия по вопросам общественного здоровья Сейма поддержала законопроект о поэтапном отказе от 60-часовой рабочей недели, которая признана нормой для медиков.Еще по этой теме