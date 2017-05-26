Поэтапный отказ от 60-часовой рабочей недели для медиков обойдется в 2 млн евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

Поэтапный отказ от 60-часовой рабочей недели для медперсонала будут финансировать из средств на непредвиденные расходы, говорится в ответном письме Министерства финансов парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, которое планируется рассмотреть на следующем заседании Кабинета министров.

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Комиссия по социальным и трудовым вопросам Сейма 17 мая направила правительству письмо с просьбой оценить возможность предоставления дополнительного финансирования из бюджетной программы «Средства на непредвиденные расходы» для реализации поправок к закону о врачевании, предусматривающих поэтапный отказ от 60-часовой рабочей недели для медиков с 1 июля 2017 года.

В ответном письме Минфин указывает, что

правительство полностью поддерживает идею с 1 июля 2017 года сократить число рабочих часов для медицинских лиц до 55 часов в неделю,

одновременно применив коэффициент в размере 1,1 к оплате сверхурочных часов работы.

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На воплощение этой цели Кабинет министров в 2017 году планирует выделить дополнительное финансирование из программы госбюждета «Средства на непредвиденные расходы» в размере до 2 млн евро, одновременно повысив базовые расходы Министерства здравоохранения в 2018 году и в последующие годы на сумму до 4 млн евро.

Минфин указывает, что вопрос о дальнейшем поэтапном сокращении часов работы для медицинских лиц и сотрудников Службы неотложной медицинской помощи, которые не являются медицинскими лицами, будет решаться при разработке бюджета на 2018 год и среднесрочного бюджета на 2018-й, 2019-й и 2020 годы.

Как сообщалось, во вторник подкомиссия по вопросам общественного здоровья Сейма поддержала законопроект о поэтапном отказе от 60-часовой рабочей недели, которая признана нормой для медиков.

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