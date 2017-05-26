С воскресенья до вторника в Риге будет ограничено движение

Во время визита председателя парламента Азербайджана с 28-го по 30 мая ограничат движение на многих улицах в Риге, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств с 7 часов утра 28 мая до 30 мая около здания на ул. Екаба, 24; c 7 часов утра до 11.45 часов утра 29 мая на левой стороне бульв. Аспазияс на участке протяженностью 50 метров от ул. Калькю в направлении ул. Театра и на правой стороне бульв. Зигфрида Анны Мейеровица на участке протяженностью 50 метров от ул. Калькю в направлении ул. Смилшу; c 7 часов утра до 10.30 часов утра 30 мая на правой стороне бульв. Бривибас на участке от здания Рижского окружного суда до ул. Элизабетес.

29 мая в случае необходимости будет ограничиваться или на короткое время закрываться движение транспорта и пешеходов около здания на ул. Екаба, 24; по улицам Екаба и Клостера около зданий на ул. Екаба, 11; около здания на бульв. Бривибас, 36; около здания на бульв. Райниса, 7; по бульварам Аспазияс и Зигфрида Анны Мейеровица около памятника Свободы и площади около памятника Свободы; по ул. Смилшу на участке от бульв. Зигфрида Анны Мейеровица до ул. Вальню; около здания на ул. Кр. Валдемара, 3; по ул. Гертрудес около здания на ул. Бривибас, 55; по Ратушной площади, по бульв. Аспазияс около здания на ул. Калькю, 28; по пл. Пилс около здания на ул. Пилс, 3; по ул. Кр. Валдемара около здания на площади Я. Розенталса, 1.

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Движение общественного транспорта и пешеходов около объектов, которые будут посещать члены делегации, будет регулироваться исходя из необходимости.