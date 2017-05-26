Загоревшийся в Рижском заливе танкер прибыл в Рижский порт, начато расследование

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/ScanPix

Загоревшийся в Рижском морском заливе танкер «Zircon» сегодня утром был доставлен в Рижский порт, Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте (БРНСТ) начало расследование.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель Латвийской морской администрации (ЛМА) Сарма Кочане, инспекторы ЛМА сегодня утром обследовали судно.

Конкретные причины пожара она не назвала. «Судну потребуется основательный ремонт, но утечки нефти не было, люди при пожаре не пострадали», - сказала Кочане.

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Директор БРНСТ Ивар Алфред Гавейка сообщил агентству ЛЕТА, что сегодня утром судно было отбуксировано в Рижский порт, сейчас на нем работают следователи.

Версий причин пожара пока нет, больше ясности может появиться в начале следующей недели.

Как сообщалось, вчера на находившемся в Рижском заливе танкере «Zircon» с грузом более 7000 тонн дизтоплива начался пожар.

В 11 часов центр координации поиска и спасения на море получил информацию о том, что на судне возник пожар, и требуется помощь. Пожар возник в машинном отделении судна.

К месту происшествия был отправлен корабль береговой охраны «Klints» и вертолет НВС «Ми-17», а также буксир Рижского свободного порта.

Обследовать машинное отделение судна удалось лишь после 18.00.

Судно «Zircon» построено в 1993 году, ходит под латвийским флагом, порт приписки - Рига. Оно направлялось из Риги в Данию.

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