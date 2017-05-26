В Латвии появился новый вредитель, ранее встречающийся только в теплых странах

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/ScanPix

Из-за ежегодного изменения климата, зима в Латвии становится все мягче, что явлется причиной появления в нашей стране новых вредителей, которых раньше можно было наблюдать исключительно в южных государствах - рассказывает передача канала LNT «900 секунд».

Совсем недавно в Замгале был констатирован зерновой клоп (вредная черепашка), которого принято считать самым вредноносным насекомым в Турции, Украине, Балканах и странах Ближнего Востока. Он питается зерновыми сельскохозяйственными культурами, особенно активизируясь в том момент, когда начинается их рост и созревание. Стоит добавить, что литовские крестьяне уже пострадали от этого вредителя.

По мнению экспертов, изменение климата способствовало распространению этого вредителя зерна, также считается, что насекомое «пришло» непосредственно из Литвы.

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