Реорганизацию системы высшего образования однозначно следует продолжать, сократив общее число высших учебных заведений, считает проректор по развитию Рижского технического университета (РТУ) Артур Зепс.

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В настоящее время в Латвии ведут деятельность 60 вузов, включая колледжи, сказал Зепс агентству ЛЕТА.

По его мнению, консолидация поможет не только концентрировать ресурсы - средства, оборудование, более эффективно использовать инфраструктуру, но и позволит создать новую междисциплинарную программу образования, а также позволит развиваться науке.

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Для реализации реформы надо разработать план, считает Зепс. По его мнению, в этом вопросе прекрасным примером является Литва, где премьер-министр сформировал специальную рабочую группу для разработки плана реформы. Этот план надо обсудить и принять политическое решение о его воплощении в жизнь, отметил Зепс.

После ликвидации Рижской академии педагогики и управления образованием (РАПУО) путем ее присоединения к Латвийскому университету (ЛУ) с 1 октября этого года Министерство образования и науки пообещало до 2020 года не подвергать реорганизации ни один другой вуз, кроме того, эту позицию поддержал Кабинет министров.

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