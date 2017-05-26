В понедельник пожарные проверят работу сирен

Государственная пожарно-спасательная служба сообщает, что в понедельник, 29 мая, с 14.00 до 14.15 по всей Латвии на три минуты будут включены тревожные сирены, чтобы проверить их исправность и слышимость звукового сигнала

В этот день, услышав звук сирен, жителям не о чем волноваться и никаких действий предпринимать не нужно, так как это всего лишь очередная проверка.

Согласно Правилам Кабинета министров, такие проверки работы сирен необходимо проводить дважды в год - осенью и весной.

ГПСС призывает администрацию гостиниц во избежании паники проинформировать о проверке сирен своих зарубежных клиентов.

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Всего в Латвии установлены 164 тревожные сирены.