55-летняя латвийка играет в лотерею с 18-ти лет; ей наконец повезло

 

Фото: Scanpix/Reuters

Третий выигрыш «Лотереи столетия» в размере 10 000 евро получила 55-летняя женщина - сообщает «Latvijas Loto».

«Это был очень тяжелый день, чувствовала себя устало, так как на прошлой неделе работала шесть дней. Вечером решила выделить 10 ево на лотерею» рассказывает победительница.

Сначала она выиграла 14 евро, но решила попытать счастье в «Лотереи столетия».

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«Смотрю билет - пусто. Смотрю следующий, а там единица со множеством нулей! Проверила еще раз - действительно! Невероятно!»

55-летняя латвийка играет в лотерею уже с 18 лет. «В SuperBingo я еще ни разу ничего не выиграла, с самой первой игры. Несколько лет назад выиграла телевизор, но его пришлось продать, так как он не помещался в мою секцию».

Что именно делать с выигрышем женщине не пришлось долго думать «У меня кредит за ремонт квартиры - больше моего выигрыша».

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