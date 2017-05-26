В субботу будет облачно, но довольно тепло

В ночь на субботу в Латвии облачность снизится, но на востоке страны еще возможен небольшой кратковременный дождь. Будет дуть слабый северо-западный ветер, температура воздуха опустится до +4..+10 градусов.

Днем с севера придет новый атмосферный фронт, поэтому облаков станет меньше. Местами - особенно ближе к вечеру в северо-восточных районах страны - пройдут небольшие дожди.

Будет дуть слабый или умеренный северо-западный ветер, во второй половине дня в Курземе ожидаются порывы западного ветра до 14 метров в секунду.

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Максимальная температура воздуха днем составит +14..+20 градусов.

В Риге в субботу в течение дня соберутся облака, однако осадков синоптики не прогнозируют. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, но вечером ветер сменит направление на юго-западное, и потеплеет до +18 градусов.