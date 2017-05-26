В субботу будет облачно, но довольно тепло

 

Фото: BNS foto/LETA

В ночь на субботу в Латвии облачность снизится, но на востоке страны еще возможен небольшой кратковременный дождь. Будет дуть слабый северо-западный ветер, температура воздуха опустится до +4..+10 градусов.

Днем с севера придет новый атмосферный фронт, поэтому облаков станет меньше. Местами - особенно ближе к вечеру в северо-восточных районах страны - пройдут небольшие дожди.

Будет дуть слабый или умеренный северо-западный ветер, во второй половине дня в Курземе ожидаются порывы западного ветра до 14 метров в секунду.

Реклама

Максимальная температура воздуха днем составит +14..+20 градусов.

В Риге в субботу в течение дня соберутся облака, однако осадков синоптики не прогнозируют. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, но вечером ветер сменит направление на юго-западное, и потеплеет до +18 градусов.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ulbroka, 163000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 23700 EUR

reklama.vesti.lv

Это секси? Обладательнице мега-бюста трудно завязать себе шнурки Wo&Men

Это секси? Обладательнице мега-бюста трудно завязать себе шнурки

Узнаете? Новая внешность Памелы Андерсон поразила поклонников Showbiz

Узнаете? Новая внешность Памелы Андерсон поразила поклонников

Жена 63-летнего египетского олигарха убила видом в купальнике Wo&Men

Жена 63-летнего египетского олигарха убила видом в купальнике

Машину с пончиками атаковал голодный медведь Hi-Tech

Машину с пончиками атаковал голодный медведь

Зонд Juno записал космическую «песню» Юпитера Hi-Tech

Зонд Juno записал космическую «песню» Юпитера

Погода

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
FINANŠU DIREKTORU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИ ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 