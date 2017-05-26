«Olainfarm» купит муниципальный центр здоровья в Олайне

Доли капитала муниципального ООО «Олайнский центр здоровья» купит фармацевтическая компания АО «Olainfarm», которая заплатит за них 650 тыс. евро, сообщил председатель Олайнской думы Андрис Бергс.

В аукционе участвовали два претендента, и цена выросла с начальной 190 тыс. евро до 650 тыс.

Вчера дума утвердила результаты аукциона на своем заседании.

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В 2015 году оборот «Олайнского центра здоровья» упал на 3%, но предприятие вышло из убытков, которые в 2015 году составляли 14,75 тыс. евро, на прибыль 4016 евро.

Самоуправление выставило «Олайнский центр здоровья» на продажу, так как было недовольно его работой. Вариантов было два - вложить средства самоуправления либо привлечь частного инвестора.

Бергс отметил, что жители города не должны бояться изменений так как услуги станут доступнее.