Во время торжественной церемонии стипендия «Женщинам в науке» в размере 6000 евро была присуждена пяти балтийским женщинам-ученым, работающим в сфере наук о жизни и окружающей среде, физических и инженерных наук.

Это единственная программа поддержки в Латвии, которая предусмотрена непосредственно для женщин, работающих в сфере науки. Цель программы - поддержать возможности женщин в создании карьеры в науке. Стипендию можно использовать без ограничений - как для работы, так и для саморазвития и в качестве дополнительных средств в личный или семейный бюджет.

Латвийским женщинам-ученым такая стипендия, созданная в рамках программы сотрудничества L`ORÉAL-ЮНЕСКО «For Women in Science», присуждается уже тринадцатый год. Программа создана в Париже в 1998 году, когда международный косметический концерн L`ORÉAL и организация ЮНЕСКО объединили усилия для общей поддержки ученых, чтобы популяризировать достижения женщин в науке и снизить неравенство в возможностях построения карьеры. В рамках программы поддержку получили уже 2250 женщин-ученых из более чем 112 стран.































































Aizvērt Присуждены стипендии «Женщинам в науке» размером 6000 евро Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET





