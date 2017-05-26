Судя по опросам, жизнь в Латвии становится лучше

 

Фото: Caro/Scanpix

В мае улучшилась оценка семьями своего нынешнего материального положения, свидетельствует исследование «Латвийский барометр Baltic International Bank».

Оценка улучшилась на четыре пункта с -11 до -7, что является лучшим показателем начиная с 2008 года, когда начались замеры настроения населения.

На 2 пункта лучше семьи оценивают и изменения своего материального положения. Оценка поднялась с +5 до +7 пунктов.

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В мае настроение людей улучшилось по всем позициям, в том числе оценка общей ситуации в Латвии и работы правительства.

Тем не менее 54% продолжают думать что ситуация в Латвии развивается неправильно, а 75% опрошенных оценивают критически работу правительства.

Как уже писал Русский TVNET, Всемирная организация здравоохранения опубликовала ежегодный отчет о состоянии здоровья во всех странах мира. Согласно данным исследования, соседняя Литва является лидером по количеству употребления алкоголя на душу населения во всём мире. И хоть Латвия так не «прославилась» в печальном рейтинге, отчёт организации позволяет обнаружить некоторые «больные места» здравоохранения в нашей стране:

По данным Министерства здравоохранения, в Латвии возможность смерти женщины в период беременности, в родах или вскоре после них составляет 1:3500, в Эстонии - в два раза меньше.

Если в 2014 году уровень смертности новорожденных в Латвии был самым низким с 2000 года - 3,9 на 1000 живых рожденных детей, то в 2015 году этот показатель вырос до 4,1.

Распостраненность таберкулёза в Латвии - 41 случай заболевания на 100 тыс. жителей.

По данным ВОЗ, ежегодно один житель Латвии в возрасте от 15 лет употребляет 12,3 литров чистого спирта.

В Латвии из 100 тыс. жителей из-за ДТП погибает 10 человек. Согласно исследованию ВОЗ, наименьший показатель смертности на дороге в Монако - 0.

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