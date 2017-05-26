Некоторыми людьми можно гордиться: в Лиепае женщина спасла незнакомца от неприятной ситуации

В четверг, 25 мая, Госполиция получила заявление от 75-летнего мужчины, который в Лиепае решил снять деньги, но когда сделка была совершена, забыл купюры в банкомате.

В тот же день в социальной сети Facebook женщина сообщила, что в торговом центре Лиепаи нашла деньги в банкомате, и они вместе с квитанцией находятся у нее.

Инспектор Госполиции созвонилась с женщиной и организовала ей встречу с мужчиной, который по своей неосмотрительности остался без денег.

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Стражи порядка призывают жителей сообщать о таких находках в Госполицию. Это увеличит шанс вернуть потерянную вещь - то же самое относится к кошелькам, телефонам и т.д.

Полиция выражает благодарность двум женщинам: первая нашла деньги и передала представителю торгового центра, которая, в свою очередь, постаралась сделать так, чтобы деньги попали в руки владельца.