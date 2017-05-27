Половина медсестер Детской больницы передумала бастовать

В Детской больнице число медсестер, готовых участвовать в июльской акции протеста, сократилось вполовину. Люди бояться потерять в деньгах, беспокоятся, как с повышенной нагрузкой справятся те, кто в акции не участвует, а еще — многие не верят, что смогут добиться улучшения ситуации, сообщает Русское вещание LTV7.

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Из 550-ти медсестер, которые работают в Детской больнице, сегодня на встречу с профсоюзом пришли лишь 25. Профсоюз предлагает медикам в течение всего июля отказаться работать нормальное продленное время — 240 часов. А лишь столько, сколько работают остальные трудящиеся — 160 часов. Ведь все другие за лишние часы получают сверхурочные. А медики нет.

«Вы должны поднять свое самосознание. Вам надо понять, что вы — ценность, а не слуги. Нам надо уметь сказать нет. Нам надо отказаться от рабского мышления, который характерен для многих медиков», - уговаривала медиковглава профсоюза Детской больницы Инга Нацкалне.

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В одной только Детской больнице не хватает 90 медсестер. Остальным приходится брать на себя лишнюю нагрузку.

«Все медсестры говорят, что работать нормально не способны — устали. Всю нагрузку уже невозможно вытерпеть», - говоритстаршая медсестра отделения интенсивной терапии новорожденных Илона Славинска. И ее коллеги подтверждают - из Детской больницы медсестры уходятв стоматологию, так как так зарплаты в три раза больше. Персонал можно было бы вернуть, если бы зарплата была больше.

Таких, кто готов бороться за свои права - мало.

Еще на прошлой неделе в Детской больнице было более ста желающих присоедениться к июльской акции протеста. Теперь почти вдвое меньше — всего 60.

«Все это деньги, они посчитали, что на одну ставку не смогут выжить», - признаетсяст.медсестра Детской больницы Инита Стуре-Стуриня.

Участие в акции протеста для медсестер означает минус 100-150 евро от зарплаты за июль.

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