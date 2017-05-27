Рабство в Елгаве: У пенсионеров забирали паспорта, пенсию, били цепями

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В пятницу Елгавский суд начал рассматривать дело, в котором за порабощение одиноких, страдающих алкоголизмом пенсионеров и вымогательство денег обвиняется группа в составе семи человек. Однако рассмотрение дела вперед не продвинулось, так как у одного из обвиняемых не было адвоката, к тому же на заседание суда не явились несколько потерпевших, потому судебный процесс продолжится только в сентябре.

Семь обвиняемых, шестеро из 13 потерпевших, пятеро адвокатов, несколько сотрудников полиции, а также группа представителей СМИ и зрителей - столь большое количество людей на заседании суда можно увидеть не часто.

Прокуратура выдвинула обвинение Сергею Токмачеву, Сергею Пуке, Дзинтарсу Буксу, Данате Городецкой, Татьяне Рокитиной, Рихарду Бумбиерису и Анне Лейтмане по многим статьям Уголовного закона, но суть дело можно охарактеризовать в нескольких предложениях. Обвиняемые в период с 2012 года до июля 2016 года вымогали деньги и даже порабощали одиноких, страдающих алкогольной зависимостью пенсионеров.

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Жуткие виды с места в Елгаве, где мучили пожилых людей

Фото: Жуткие виды с места в Елгаве, где мучили пожилых людей0

Как свидетельствует информация, предоставленная полицией, обвиняемые применяли к потерпевшим силу - били их цепями и деревянной палкой. Потерпевшие были вынуждены длительное время подчиняться обвиняемым, выполнять по их приказу физическую работу без какого-либо вознаграждения, например, ухаживать за курами и делать другие хозяйственные дела.

В суде началось рассмотрение дела о рабстве в Елгаве

Фото: В суде началось рассмотрение дела о рабстве в Елгаве0

С представителями прессы потерпевшие общаться не пожелали, лишь одна из них согласилась поделиться пережитым. Ее С.Токмачев тиранизировал около года.

У одинокой старушки он отнял паспорт, снял пенсию в размере 140 евро, но не отдал ее,

а, чтобы получить еду и питье, ей нужно было трудиться на различных работах. На вопрос, почему пенсионерка сразу не обратилась в полицию, она ответила, что было страшно, так как С.Токмачев грозил расправой.

В деле 33 преступных эпизода, потерпевшими официально признаны 13 человек

(пока дело дошло до суда, один из них умер), а девять не пожелали, чтобы их признали потерпевшими. В пятницу на судебное заседание еще один потерпевший был доставлен под конвоем в наручниках, где сообщил, что он не пострадал, и хочет, чтобы с него сняли статус потерпевшего. Так как рассмотрение дела не началось, суд его просьбу еще не удовлетворил.

К двум обвиняемым С.Токмачеву и С.Пуке в качестве меры пресечения применен арест, а к остальным - мера, не связанная с лишением свободы. Одна из обвиняемых - Т.Рокитина - на суд явилась с грудным ребенком, на что получила замечание от суда, ибо малышу в зале заседаний находиться нельзя, а детской комнаты или няни в суде нет.

Женщина пообещала, что в следующий раз попробует найти возможность оставить ребенка с кем-нибудь дома. Также Т.Рокитина попросила изменить ей условие меры пресечения - полицейского надзора, - ибо у нее нет возможности с грудным малышом два раз в неделю приезжать из Карнини в полицейский участок в Елгаву, чтобы отметиться.

Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 8 сентября.

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