Трогательное видео: спасатели вызволили котенка из раковины

Сегодня у спасателей Саулкрастского отделения Государственной пожарно-спассательной службы была особая миссия. Мужчины в форме помогли котенку, любопытство которого закончилась печально - животное застряло в аленьком отверстии раковины.

На видео видно, как сначала спасатели пытаются и раковину сохранить, и жизнь котенку, используя для шерсти животного воду и мыло.

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После первой неудачной попытки наступает вторая. Спасатель ювелирными движеними кусочек за кусочком разбивает раковину. Бедное животное, наверное, исытало большой страх от каждого удара инструментом о раковине.

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Все завершилось удачно.

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