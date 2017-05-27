Трогательное видео: спасатели вызволили котенка из раковины

Сегодня у спасателей Саулкрастского отделения Государственной пожарно-спассательной службы была особая миссия. Мужчины в форме помогли котенку, любопытство которого закончилась печально - животное застряло в аленьком отверстии раковины.
На видео видно, как сначала спасатели пытаются и раковину сохранить, и жизнь котенку, используя для шерсти животного воду и мыло.
После первой неудачной попытки наступает вторая. Спасатель ювелирными движеними кусочек за кусочком разбивает раковину. Бедное животное, наверное, исытало большой страх от каждого удара инструментом о раковине.
Все завершилось удачно.Еще по этой теме