В прошлом году в Латвии родилось 21 646 детей, свидетельствует статистка Центра профилактики и контроля заболеваний.

129 младенцев родились мертвыми.

35% новорожденных появились на свет в Рижском регионе, 20% - в окрестностях столицы, 12% - в Курземе, 12% - в Земгале, 11% - в Латгале, а 10% - в Видземе.

Реклама

По данным центра,

большинство или 78% детей родились у матерей в возрасте от 20 до 34 лет,

19% - у матерей в возрасте 35 лет и старше. 468 детей родились у матерей в возрасте 18-19 лет, 176 - у матерей в возрасте от 15 до 17 лет, а четверо - у матерей в возрасте 14 лет и меньше.

У 330 матерей в прошлом году родилось двое и более детей. Около тысячи родов произошли преждевременно, медики также провели 4663 кесаревых сечения, из которых 1979 были запланированными.

1230 детей в прошлом году родились недоношенными, в том числе 66 весили до одного килограмма.

Еще по этой теме