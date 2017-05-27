В прошлом году в Латвии родилось 21 646 детей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В прошлом году в Латвии родилось 21 646 детей, свидетельствует статистка Центра профилактики и контроля заболеваний.

129 младенцев родились мертвыми.

35% новорожденных появились на свет в Рижском регионе, 20% - в окрестностях столицы, 12% - в Курземе, 12% - в Земгале, 11% - в Латгале, а 10% - в Видземе.

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По данным центра,

большинство или 78% детей родились у матерей в возрасте от 20 до 34 лет,

19% - у матерей в возрасте 35 лет и старше. 468 детей родились у матерей в возрасте 18-19 лет, 176 - у матерей в возрасте от 15 до 17 лет, а четверо - у матерей в возрасте 14 лет и меньше.

У 330 матерей в прошлом году родилось двое и более детей. Около тысячи родов произошли преждевременно, медики также провели 4663 кесаревых сечения, из которых 1979 были запланированными.

1230 детей в прошлом году родились недоношенными, в том числе 66 весили до одного килограмма.

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