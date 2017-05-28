«А вы уже были на динозаврах?»: латвийский парк Avārijas brigāde - хит лета 2017 (фото)

«А вы уже были на динозаврах?» - шушукаются в школьных кулуарах детишки. Многие не поймут вопроса, но осведомленные школьники и их родители уже знают о чем речь. Буквально неделю назад в нашей стране открылся парк развлечений под названием «Avārijas brigāde», который обещает стать настоящим хитом лета 2017 года. Русский TVNET побывал в парке, который, кстати, позиционируется как крупнейший в Балтии, и вот что увидел...

Сразу скажем о месторасположении: парк, в который вложено более 4 млн. евро, находится приблизительно в часе езды от Риги рядом с шоссе P80 «Тинужи—Кокнесе» у съезда на Мадлиену. При подъезде сразу виден размах задуманного: «латвийский Диснейленд» раскинулся на паре десятков гектаров. Даже не подходя близко к входу понятно куда мы попали - издалека видно, как огромный динозавр встречает всех приехавших издавая утробный рык, покачиваясь и помахивая хвостом. Он - первый в компании своих сородичей (около 20 экземпляров), которые расставлены по территории всего парка. Все они в натуральную величину, некоторых можно потрогать, и даже засунуть руку в пасть, что, впрочем, не приветствуется местными работниками.

На входе выдают браслеты – это значит, что можно беспрепятственно покидать парк и возвращаться снова.

Первое, что хочется подметить, что для посещения выбирайте погоду без осадков:

не потому что при солнечном свете динозавры будут выглядеть более дружелюбными и приветливыми, нет. Весь парк, по сути, покрыт песком и черноземом. Зелень еще не успела пробиться и в случае дождливой погоды под ногами будет сплошное месиво. Ну а если вы все же решили познакомиться с «Avārijas brigāde» в пасмурную погоду – запасная обувь для ребенка не будет лишней.

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Итак, что придумали авторы парка? На территории в 25 гектаров можно осмотреть первую в Латвии тропу Динозавров, посетить игровой городок, который создан по макетам популярного латвийского мультипликационного фильма «Аварийная бригада», а также познакомиться с героями латышских сказок на тропе рассказов.

Ну а самое безудержное веселье (по наблюдениям Русского TVNET) у детей вызвал городок подвесных гамаков в тенистом лесу, спортивная полоса препятствий, тарзанка (готовьтесь простоять большую очередь!), прыжки на батутах, игры на водной подушке и, конечно, велокартинг, от которого (по крайней мере нам) было невозможно оттащить любимых чад.

Стоит отметить, что все бесплатно и входит в стоимость билета,

поэтому можно надолго «зависнуть» возле того или иного полюбившегося развлечения.

Возможно вам повезет и больше, однако мы, первые посетители, стали свидетелями того, что работы по благоустройству парка продолжаются - тут и там был слышан строительные гул, сновали доделывающие работы сотрудники. Идут и работы по озеленению - пока же парк выглядит как огромная перекопанная площадка под открытым небом. Прогулка у нас заняла чуть больше трех часов и набегавшись по тропам дети конечно же хотели перекусить. Здесь есть торговые точки, где можно купить еду (картошка-фри, пицца), выпить кофе, ну и, конечно, по всему парку (правда, пока еще закрытые) стоят ларьки для продажи мороженого и сахарной ваты. Есть места под тентами, где можно перекусить и захваченную из дома еду.

На данный момент парк могут посетить дети только в составе экскурсий, но как гласит информационный плакат на входе, уже 1 июня двери откроются для всех желающих! Ну а пока предлагаем вам посмотреть фото с «места событий» и, возможно, именно сюда вы решитесь отправиться в ближайший week-end.

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET