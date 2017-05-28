Берегите себя! В воскресенье - нехарактерно высокий уровень ультрафиолетового излучения

 

Фото: Rinalds Ekmanis / LETA

В воскресенье в Латвии сохранится нехарактерно высокий для этого времени года уровень ультрафиолетового излучения, поэтому людям рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в пятницу, 26 мая, индекс УФ-излучения в Руцаве достиг 7,8, что является новым рекордом мая. В субботу индекс УФ-излучения составил 7,3.

Количество озона в стратосфере над западной частью Латвии уменьшилось примерно до 310 единиц Добсона, что на 15 процентов ниже нормы, свидетельствует данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Над восточной частью Латвии озоновый слой немного толще.

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Ожидается, что с 1 июня, когда погода станет прохладнее, количество озона в стратосфере увеличится и, следовательно, немного снизится интенсивность УФ-излучения.

В дни, когда высок уровень УФ-излучения, следует избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период, когда солнце достигает зенита. В Риге солнце в зените сегодня будет в 13.20.

Специалисты рекомендуют применять для защиты от УФ-излучения солнцезащитный крем, а также беречь глаза. Кроме того, необходимо учитывать, что многие поверхности, особенно вода и светлый песок, отражают УФ-лучи.


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