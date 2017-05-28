Исследование: только у 23% жителей Латвии есть все зубы

Только у 23% жителей Латвии есть все постоянные зубы, свидетельствует исследование Центра профилактики и контроля заболеваний о привычках, влияющих на здоровье населения.

Примерно 42% латвийцев не хватает от одного до пяти зубов, 16% - от шести до десяти зубов, а 14% - более десяти зубов. 4% населения не имеют своих зубов.

Согласно данным исследования, все свои зубы имеют в основном люди в возрасте от 15 до 24 лет. Кроме того, все зубы есть у 25% мужчин и 22% женщин.

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В прошлом году ни разу к стоматологу не ходили 47% жителей Латвии, а 24% посещали врача один раз. 14% латвийцев побывали у стоматолога два раза, 7% - три раза, 4% - четыре, 2% - пять, 3% населения за год посетили врачей шесть и более раз.

Чаще всего стоматолога посещают мужчины в возрастной группе от 15 до 24 лет и женщины от 35 до 44 лет. В свою очередь чаше всего избегают посещения стоматолога мужчины в возрасте от 55 до 64 лет и женщины от 65 до 74 лет.

Также у латвийцев различаются привычки чистки зубов, однако большинство населения (53%) чистит зубы чаще, чем один раз в день. 35% населения чистит зубы один раз в день, а 9% реже, чем раз в день. 4% латвийцев не чистят зубы вообще.

В опросе участвовало 3596 человек.