Новое исследование о латвийцах: вы удивитесь, узнав эти факты

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Только у 23% жителей Латвии есть все постоянные зубы, свидетельствует исследование Центра профилактики и контроля заболеваний о привычках, влияющих на здоровье населения.

Примерно 42% латвийцев не хватает от одного до пяти зубов, 16% - от шести до десяти зубов, а 14% - более десяти зубов. 4% населения не имеют своих зубов.

Согласно данным исследования, все свои зубы имеют в основном люди в возрасте от 15 до 24 лет. Кроме того, все зубы есть у 25% мужчин и 22% женщин.

Реклама

В прошлом году ни разу к стоматологу не ходили 47% жителей Латвии, а 24% посещали врача один раз. 14% латвийцев побывали у стоматолога два раза, 7% - три раза, 4% - четыре, 2% - пять, 3% населения за год посетили врачей шесть и более раз.

Чаще всего стоматолога посещают мужчины в возрастной группе от 15 до 24 лет и женщины от 35 до 44 лет. В свою очередь чаше всего избегают посещения стоматолога мужчины в возрасте от 55 до 64 лет и женщины от 65 до 74 лет.

Также у латвийцев различаются привычки чистки зубов, однако большинство населения (53%) чистит зубы чаще, чем один раз в день. 35% населения чистит зубы один раз в день, а 9% реже, чем раз в день. 4% латвийцев не чистят зубы вообще.

В опросе участвовало 3596 человек.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR
Дом
Дом, Ulbroka, 163000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR

reklama.vesti.lv

Возраст, в котором женщину ждет максимум удовольствия от секса Wo&Men

Возраст, в котором женщину ждет максимум удовольствия от секса

Рыбак поймал огромную щуку и отпустил ее обратно в воду Hi-Tech

Рыбак поймал огромную щуку и отпустил ее обратно в воду

Лидером запросов на PornHub стала игрушка для рук Hi-Tech

Лидером запросов на PornHub стала игрушка для рук

Узнаете? Новая внешность Памелы Андерсон поразила поклонников Showbiz

Узнаете? Новая внешность Памелы Андерсон поразила поклонников

7 лайфхаков для удобства и порядка в доме: спасибо скажете! Wo&Men

7 лайфхаков для удобства и порядка в доме: спасибо скажете!

Здравоохранение

Общество

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
.NET NODAĻAS VADĪTĀJU/VECĀKO PRO ...
.NET NODAĻAS VADĪTĀJU/VECĀKO PRO ...
BETONĒŠANAS DARBU STRĀDĀJOŠU BRIG ...
BETONĒŠANAS DARBU STRĀDĀJOŠU BRIG ...
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 