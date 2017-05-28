Синоптики предсказали, каким будет начало июня: порадовать нечем

В середине следующей недели в Латвию начнут поступать холодные воздушные массы, ожидаются осадки и сильный порывистый ветер, свидетельствуют прогнозы «Global Forecast System».

Прохладнее будет уже в понедельник, а с первыми днями июня станет еще холоднее - даже в дневное время температура воздуха порой будет ниже +10 градусов. Также ожидаются кратковременные осадки в виде дождя с крупицами льда и снега, возможны грозы.

Начиная со среды будет дуть сильный западный и северный ветер, его скорость в порывах может достичь 15-20 метров в секунду.

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В ночное время температура воздуха в некоторых регионах может опуститься до 0..-2 градусов, на почве - еще ниже. Возможны новые рекорды холода.

Прогнозируется, что холодная погода в Латвии продержится по крайней мере до 6 июня.