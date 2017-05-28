Суд закрыл административные дела против задержанных во время шествия легионеров

Суд Видземского предместья Риги в мае прекратил административные дела в отношении трех человек, задержанных во время шествия легионеров 16 марта, в том числе против антифашиста Александра Гильмана.

8 мая суд постановил прекратить дело против Алексея Шарипова, 15 мая - против Эдуарда Гончарова и Гильмана. Как сообщили в суде, ни одно решение обжаловано не было, но пока еще не вступило в силу.

Протоколы на задержанных были составлены в связи с нарушением правил проведения собраний, шествий и пикетов.

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В целом во время шествия легионеров было задержано пять человек. Помимо упомянутых лиц, еще двое были задержаны за сопротивление полиции.