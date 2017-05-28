За «Согласие»/«Честь служить Риге!» готовы отдать свой голос 42,8% избирателей

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

За список "Согласие"/"Честь служить Риге!", возглавляемый нынешним столичным градоначальником Нилом Ушаковым, готовы голосовать 42,8% респондентов, свидетельствуют последние данные опроса «Latvijas fakti", проведенные в этом месяце

Если на следующей неделе за Ушакова проголосуют меньше 50%, он сохранит свой пост мэра в том случае, если другая партия будет готова создать коалицию под его управлением

Опрос показал, что в РД могут попасть еще 3 партии: За Союз Латвийских регионов\Развитие Латвии, первым номером которого выступает Мартиньш Бондарс - 8,1%, СЗК с Армандом Краузе готовы поддержать 5,9%, Байба Брока и Нацобъединение могут получить 5,8% голосов.

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Опрос показывает, что партия «Единство» не попадает в думу, такая же участь уготована и Новой консервативной партии с Ютой Стрике.

Однако соотношение партий может поменяться, так как почти четвереть респондентов еще не решила за кого будет отдавать свой голос.

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