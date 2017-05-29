СГД раскрыла способ, каким образом охранные фирмы избегают налогообложения

В распоряжении журналистов передачи Nekā Personīga попало исследование СГД об охранном бизнесе в стране. По данным фискалов задолженность по налогам в этой сфере выросла на 106% по сравнению с предыдущим годом и составляет 2 334 000 евро.

В свою очередь, более половины охранных фирм (53%) платит своим работникам зарплату ниже установленного минимума в 380 евро.

СГД раскрыла способ, которым часто пользуются, чтобы избежать налогообложения. Создается небольшая фирма, которая принимает на работу охранников и не платит налоги. У этой фирмы есть договор с более крупной охранной компанией. Когда же «малышом» начинает интересоваться СГД, та просто прерывает работу. Затем создается аналогичная фирмочка, куда переходят охранники из предыдущей - таким образом цепочка обмана продолжается.