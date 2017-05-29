СГД раскрыла способ, каким образом охранные фирмы избегают налогообложения

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

В распоряжении журналистов передачи Nekā Personīga попало исследование СГД об охранном бизнесе в стране. По данным фискалов задолженность по налогам в этой сфере выросла на 106% по сравнению с предыдущим годом и составляет 2 334 000 евро.

В свою очередь, более половины охранных фирм (53%) платит своим работникам зарплату ниже установленного минимума в 380 евро.

СГД раскрыла способ, которым часто пользуются, чтобы избежать налогообложения. Создается небольшая фирма, которая принимает на работу охранников и не платит налоги. У этой фирмы есть договор с более крупной охранной компанией. Когда же «малышом» начинает интересоваться СГД, та просто прерывает работу. Затем создается аналогичная фирмочка, куда переходят охранники из предыдущей - таким образом цепочка обмана продолжается.

Реклама

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādaži, 180000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR

reklama.vesti.lv

Такая красотка еще и управляет самолетами с сотней пассажиров Wo&Men

Такая красотка еще и управляет самолетами с сотней пассажиров

Ни в коем случае не открывайте эти файлы Hi-Tech

Ни в коем случае не открывайте эти файлы

Где Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс проводят медовый месяц Wo&Men

Где Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс проводят медовый месяц

Узнаете? Новая внешность Памелы Андерсон поразила поклонников Showbiz

Узнаете? Новая внешность Памелы Андерсон поразила поклонников

Обнаружено, как погода влияет на сон Hi-Tech

Обнаружено, как погода влияет на сон

Налоги

Бизнес

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TEHNISKĀ ATBALSTA UN IT SPECIĀ ...
TEHNISKĀ ATBALSTA UN IT SPECIĀ ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 