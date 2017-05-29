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Сегодня в 14 часов Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) включит в Латвии на три минуты сирены тревоги, чтобы проверить работу системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Никаких оснований для беспокойства у людей нет, так как это всего лишь очередная проверка.

ГПСС просит администрации гостиниц своевременно информировать постояльцев о проверке, чтобы не возникло паники.

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В Латвии 164 сирены тревоги, которые размещены так, чтобы их сигнал был слышен в радиусе примерно 1,5 км.


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