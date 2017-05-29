Чакша: введение государственного страхования здоровья - не вариант

Министр здравоохранения Анда Чакша считает предложение сформированной премьер-министром рабочей группы о введении государственного медицинского страхования одним из худших вариантов и предлагает направить для финансирования здравоохранения 1% из социального бюджета.

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Как Чакша сегодня заявила Латвийскому радио, предложенное рабочей группой решение - одно из худших и наименее равноправных, поэтому нужно искать такой вариант, который будет справедлив для всех жителей.

По мнению министра, здравоохранение должно финансироваться из общих налоговых поступлений, поэтому вариант с выделением части социального налога достаточно хорош. «Конечно, одного процента недостаточно, но это будет лишь первый шаг, и в будущем можно подумать об увеличении.

Для достижения всех целей в здравоохранении требуется как минимум 5% текущих поступлений в социальный бюджет»,

- сказала Чакша.

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Как сообщалось, против выделения 1% из социального бюджета здравоохранению возражает Министерство благосостояния, а против повышения ставки социального налога выступают Латвийская конфедерация работодателей и Латвийская торгово-промышленная палата.

Рабочая группа продолжает искать решения по увеличению финансирования медицины, и на прошлой неделе после ее заседания премьер-министр Марис Кучинскис заявил, что будет рассмотрена возможность ввести в Латвии государственное медицинское страхование.

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