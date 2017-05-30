Почему нельзя игнорировать выборы и можно ли голосовать «против всех»?

«Можно ли проголосовать против всех?», «Влияет ли количество испорченных бюллетеней на результаты голосования?», «Что будет, если вычеркнуть всех кандидатов из избирательного списка?», - вот вопросы, которые в преддверии выборов в городские и краевые думы, волнуют многих жителей Латвии, имеющих право голоса. На них отвечает представитель Центральной избирательной комиссии.

Почему не стоит игнорировать выборы?

Нет, не из-за того, что пустые бюллетени заполнят так, как это будет удобно кому-либо (хотя многие до сих пор так ошибочно считают!). Кроме того, математически количество «воздержавшихся» граждан не влияет на подсчет голосов.

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Представитель Центральной избирательной комиссии Кристине Берзиня комментирует: «У каждого человека своя мотивация участвовать в выборах. В политических теориях выборы - это механизм, который показывает, как работает демократия. Жители назначают своих представителей, которые управляют страной или самоуправлением в течении установленного срока.

Это означает - если я как избиратель хочу участвовать в управлении государством, мне надо участвовать в выборах.

Если вы спросите у своих родных, друзей и соседей, почему они участвуют в выборах, вы получите различные ответы и версии, и все из них будут правильными».

Чем больше людей примут участие в выборах, тем больше вероятность, что в думах будут представлены интересы разных общественных групп.

Испорченный бюллетень - голос «против всех»?

Испорченными бюллетенями считаются:

Бюллетени, которые находятся в урне без конвертов;

Порванные бюллетени;

Пустой конверт без бюллетеня;

Конверт с бюллетенем другого самоуправления.

Если в конверте находятся несколько одинаковых бюллетеней, засчитан будет лишь один голос, остальные будут признаны недействительными. Если в конверте находятся несколько списков партий, все из них будут признаны недействительными.

Перевод Русского TVNET. Фото: lvportals.lv

Как стало известно Русскому TVNET,

многие считают, что бюллетень любой партии, в котором зачеркнуты все кандидаты, является голосованием «против всех», однако это не так!





Если избиратель вычеркивает всех кандидатов, он как бы выражает свои эмоции, однако это ничего не меняет. «Бросая в урну список, в котором вычеркнуты все кандидаты, избиратель все равно голосует за определенную партию», - комментируют в ЦИК.



Участие в выборах - право или обязанность?



Принимать участие в выборах или нет - добровольное решение каждого гражданина. Однако игнорировать их не рекомендуют. Согласно законодательству, участие в выборах можно назвать гражданским долгом каждого жителя Латвии, имеющего право голоса.



Стоит отметить, что, согласно данным Центра изучения общественного мнения SKDS,

большая часть латвийских избирателей, отвечая на вопрос, почему они участвуют в выборах, отметили, что это их гражданский долг.

Представители ЦИК считают, что такое отношение положительно влияет на муниципалитеты, страну и латвийское общество.

Напоминаем, в субботу, 3 июня 2017 года, в Латвии состоятся выборы в городские и краевые думы.

Все, что нужно знать о выборах, можно прочитать здесь:

ЧИТАЙ НА TVNET: Выборы 2017: Как исполнить свой гражданский долг правильно

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