Автопробег на ретро «РАФиках»: 40 дней от Риги до Владивостока

Участники экспедиии «От океана до океана» уже в пути. В воскресенье был дан официальный старт автопробегу, посвященному 40-летию путешествия создателей модели RAF 2203 через всю территорию СССР . В далеком 1977 автопробег испытывал на прочность микроавтобусы новой модели. А что сегодня? Русский TVNET распросил причастных к экспедиции.

В дальний путь три специально отреставрированные для экспедиции машины в Латвии провожали как минимум трижды. Официальный старт экспедиции был дан в воскресенье, 28 мая от рижского Мотор-музея.

Днем раньше участников автопробега провожали в Елгаве и в Лиепае. Ведь Елгава - родина легендарных РАФов, а приморская Лиепая была местом старта той, легендарной экспедиции советских времен.

... На площадке у Мотор-музея в воскресенье с полудня уже оживленно и настроение у всех приподнятое, праздничное. Все три отреставрированных энтузиастами микроавтобуса сияют, как на выставке. На бортах машин - нарисован маршрут пробега и логотипы спонсоров экспедиции. Ведь если в далеком 1977 году все финансировалось заводом, то сейчас потребовалась помощь спонсоров: десятки логотипов дружественных фирм красуются и на форменных майках команды.

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Проводить путешественников в дальний путь пришли друзья и коллеги из клуба антикварных автомобилий, и семьи, и родственники. Ведь расстаются надолго: даже если серьезных поломок в пути не случится, вернутся в Латвию участники автопробега только в июле. Маршрут протяженностью 12 тысяч километров полностью пройдет по земле. Честно говоря, все путешественникам завидуют, ведь посмотреть Россию, проехав от края ее и до края, мечта многих из нас!..

Маршрут экспедиции "От океана до океана 2017". Фото: Пресс-фото\ RAF Reunion\Михаил Николаев

В этом году команде предстоит проехать даже больше, чем экспедиция «От океана до океана» в 1977 году. Ведь тогда дорог вдоль строящейся трассы БАМа вообще кое-где ... просто не было. Они были обозначены на картах, но отсутствовали на местности. Так что на отдельных участках пути машины «подвозили» на платформах путеукладчиков.

Микроавтобусов, пересекавших страну в 1977 году, тоже давно не существует. Ведь после завершения экспедиции все они были разобраны: конструкторам важно было посмотреть, как перенесли нагрузку узлы и детали модели, запускавшейся в серию.

Три латвийских машины нынешней экспедиции - выпуска 80-х годов. Все они отреставрированы специально для того, чтобы повторить легендарный маршрут 40 лет спустя.

Первым, с кем познакомились на стартовой площадке экспедиции стал фотограф Михаил Николаев. Это его глазами увидят Россию те, кто за автопробегом будет следить виртуально - по интернету. Интерес уже имеет место и очень большой. И организаторы маршрута позаботились, чтобы информация была доступна на их страничке в Фейсбуке. Вот что рассказал Михаил Николаев русскому TVNET непосредственно перед стартом:

- Нас едет семь человек на четырех машинах, еще двое к нам присоединятся позже. Откуда четвертая машина? К латвийским участникам автопробега на своем микроавтобусе присоединился уже один россиянин.

Планировали участвовать эстонцы, но они не успеваю подготовиться и , возможно, догонят нас в дороге. График у нас довольно плотный, расписан по дням. Первая остановка в пути следования - в Санкт-Петербурге. В понедельник поедем, во вторник планируется встреча в музее электротранспорта, возможно, туда же подъедут и энтузиасты реставрации техники.

Сам Михаил при знакомстве представился кратко: «Фотограф автопробега». Но от товарищей по команде русский TVNET узнал: уже девять лет Михаил снимает главные события в жизни клуба и буквально за день до старта, на слете в Икшкиле, ему вручена благодарственная грамота Латвийского клуба античных автомобилей.

Еще один участник команды - Рудийс Транкалис из Елгавы. В обычной жизни работает в полиграфии, член правления Елгавской типографии. Год назад реставратор ретро машин и нынешний руководитель автопробега Руслан Григорович предложил ему участвовать в ... «одной интересной экскурсии». Узнав подробности, так захотелось поехать, что готовился целый год - успешно сдал экзамен на водительские права с правом управления автобусом. Ведь в советских «РАФиках» 11 пассажирских мест, так что обычные права категории «В» для экспедиции не годились...

"Рафики" выстроились перед стартом. Фото: Татьяна Одыня/Русский TVNET

А не боятся ли елгавчане сибирских дорог? И почему, взяв длительный отпуск, отправляется в путь Янис Шмитс, заведующий хозяйственной частью Думы Елгавского края?

- Стали ли там дороги стали получше?.. Проверим... Никто из наших там не был в последние сорок лет!.. Очень надеемся, что дороги хорошие. А еду я потому, что, во-первых, это потрясающее приключение. Во-вторых, мы таким образом отметим 40-летие первого автопробега.

А в-третьих, у нас есть еще и гуманитарная миссия: везем несколько упаковок книг «Дети Сибири» , передадим их библиотекам и латышам Сибири. Дзинтра Гека нам дала с собой несколько упаковок книг, и сибирские латыши нас тоже уже ждут. Но главное, мы увидим Россию - проедем от края и до края, ни на одной экскурсии страну невозможно увидеть так!

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Между прочим, по современной России Янис Шмитс на ретро машинах поедет не первый раз, три года назад он проехал на «Запорожце» аж до города Кирова. Убедился лично: все там не так страшно, как некоторые у ас в Латвии думают. Да, есть, конечно, проблемы - но разве их нет у нас?.. А люди очень сердечные и доброжелательно автомобилистов встречают. Главное, чтобы техника не подвела!

А вот, наконец, и Руслан Григорович, руководитель автопробега и один из инициаторов. Руслан - еще и владелец двух из трех отреставрированных микроавтобусов. Да и к реставрации третьего он тоже приложил руку - реставрировалась машина на фирме принадлежавшей им с братом.

Руководитель экспедиции Руслан Григорович перед символическим стартом в Лиепае. Фото: Пресс-фото\ RAF Reunion\Михаил Николаев

В зелененьком «микрике» 1980 года выпуска - во главе колонны - сам Руслан и поедет. Следом пойдет желтого цвета «РАФик», за ним - красный. Восстанавливать машины - личное хобби Руслана. Между прочим, в Латвийском клубе ретро-автомобилей есть даже секция техники советских времен. В Елгаве у Руслана имеется и своя собственная коллекция, в ней уже 20 машин. Есть среди них и очень редкий РАФик, из тех, что выпущены были еще на заводе в Риге.

Напомнил Руслан нам и кое-что из истории завода RAF, по праву считавшегося в свое время достоянием республики:

- Спрос на микроавтобусы был большой, а мощность рижского производства - маленькая. Поэтому и открыли в 1975 году в Елгаве новый завод. Прежде в Риге в год могли выпустить только 5 тысяч машин, в на новом заводе в Елгаве - уже до 17 тысяч в год. Почувствуйте разницу!

Сколько времени требует реставрация одной машины? Руслан говорит: все зависит от состояния автомобиля и доступности деталей. Летом он предпочитает проводить время с семьей, реставрацией занимается, в основном, зимой, вечерами. В принципе, машину можно восстановить за одну зиму. Но реставрация - реставрации рознь. Ведь если машина восстанавливается «с нуля» времени требуется больше.

Рассказал Руслан и о том, как испытывал перед дальней дорогой свои отреставрированные «РАФики»:

- Зелена восстановлено в 2015 году, съездила машина уже в Белоруссию - надо же было проверить ее перед Владивостоком! А на детой в прошлом году всей семьей прокатились до Мурманска и через Финляндию вернулись. Все говорят: да, как? Да ведь комфорт не тот... Да без проблем! Единственное, поставили более комфортные сидения - тоже рафовские, но с более поздних моделей.

Боимся ли качества дорог? Посмотрели, что возможно, через GOOGLE MAP, все должно быть нормально. А по опыту поездки в Мурманск - Финляндию могу сказать, что дорога до Мурманска, что - финские... Разницы я особой не ощутил. Единственное, что одна из машин у меня переделана была под газ, а в Финляндии были проблемы с газовыми заправками, которых, кстати, не было у нас до Мурманска... А бензин в Финляндии дорогой, больше полутора евро за литр так что получилось накладно. А в остальном - без проблем!

Детям очень понравилось!.. Младший сын, конечно, не понимает еще - где это, Владивосток. Но уже говорит: «Папа, хочу поехать с тобой!» Был бы постарше, взял бы его с собой.

Сыну Руслана Артуру пока что всего только пять лет. Повод для шуток: придется мол, экспедицию повторить и в честь 50-летия автопробега «От океана до океана».

В составе экспедиции снова едет во Владивосток и Владимир Войцеховский - сын Владимира Войцеховского, врача автопробега 1977 года. Для Войцеховского-сына нынешний год трижды юбилейный, ведь в этом году - 100-летие Войцеховского-старшего. Доктор Войцеховский рассказал русскому TVNET, что отец его в свое время был включен в состав команды потому, что участвовал в разработке санитарной версии «РАФика». Завод ведь разрабатывал оснастку санитарной машины вместе с мединститутом.

Ветеран завода "РАФ" инженер-конструктор Ольгертс Зандбергс пришел проводить участников автопробега. Фото: Татьяна Одыня/Русский TVNET

... И еще одна интереснейшая встреча произошла у меня на стартовой площадке у Мотор-музея. Проводить участников автопробега пришел ветеран РАФа, инженер-конструктор Ольгертс Зандбергс. Он тоже рассказал немало интересного о том, как работал вместе с коллегами над выпуском новой модели RAF 2203, как к московской Олимпиаде делали партию электромобилей и много чего еще. Но это уже совсем другие истории, к которым русский TVNET еще вернется.