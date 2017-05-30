Проверено на себе: из Пурвциемса на море за 47 минут на общественном транспорте

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

С наступлением теплой погоды в выходные Рига пустеет - жители разъезжаются по деревням и дачам, или же просто на берег моря или озера, чтобы позагорать, а особо закаленные - и искупаться. При этом самыми популярными направлениями для жителей столицы, нуждающихся в море, являются Юрмала и Вецаки. Вецаки манят рижан своей близостью и доступностью - электрички ходят часто, как и автобусы. В прошлом году Rīgas satiksme запустило новый автобусный маршрут Пурциемс - Вецаки. Русский TVNET решил проверить, действительно ли удобно добираться из дома до пляжа на общественном транспорте Риги.

Автобус 58 маршрута Пурвциемс - Вецмилгравис (а в летнее время - Пурвциемс - Вецмилгравис - Вецаки) курсирует как по рабочим, так и по выходным дням дважды в час. Конечная его находится рядом с торговым центром «Минск», что очень удобно для жителей Пурвциемса, ведь с самых удаленных концов района добраться до туда проще простого.

При всем при этом маршрут, запущенный 1 ноября прошлого года, до сих пор не стал популярным. Если в автобусе третьего маршрута, курсирующего из Плявниеков до Вакарбулли, людей в солнечные выходные дни набивается столько, что сложно дышать, то здесь, придя за две минуты до отправления, вполне можно занять сидячее место. И для этого не нужно вставать пораньше - длинный автобус с гармошкой полупуст как с утра, так и в обеденное время.

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Отметим, что данный маршрут автобуса - довольно быстрый способ попасть на море - по расписанию время в пути составляет всего 47 минут. А учитывая, что, выезжая из Пурвциемса, автобус практически не останавливается на остановках, чтобы подобрать людей, оно еще меньше. Остается только надеяться, что маршрут не станет чрезвычайно популярным среди местных жителей, ведь тогда удобно рассесться всем желающим уже не получится.

Стоит также отметить, что конечная маршрута в Вецаки находится на улице Гарциема - куда ближе к морю, чем железнодорожная станция, до пляжа - всего несколько минут пешком.


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