Во вторник после холодной ночи нас ждет теплый день

Во вторник как ночью, так и днем в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, без осадков, сообщает агентство ЛЕТА.

Ночью ветер стихнет и температура воздуха опустится до +3..+10 градусов, местами образуется туман. Более холодная ночь ожидается в Курземе, где на уровне почвы возможен небольшой мороз.

Днем синоптики обещают слабый ветер или безветрие, на побережье - морской бриз. Температура воздуха днем составит +16..+22 градуса.

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В Риге во вторник ожидается сухая погода с небольшой облачностью. Будет дуть слабый ветер переменчивого направления. Ночью похолодает до +10 градусов, в пригороде - до +7 градусов. Днем солнце прогреет воздух до +21 градуса, у моря - до +18 градусов.