В Латвии в 16.00 начали работу избирательные участки

Сегодня, 29 мая, в 16:00 впервые откроются избирательные участки на предстоящих муниципальных выборах. Начинается прием заявлений от тех избирателей, которые не могут прийти на участки по состоянию здоровья и могут попросить учесть их голос по месту проживания, сообщает Служба новостей Латвийского радио 4.

Как рассказала радиостанции руководитель отдела информации Центральной избирательной комиссии Кристина Берзиня, прием заявлений для голосования по месту жительства сегодня будет вестись до 20:00.

«Чтобы это сделать, кто-то из друзей, родственников, знакомых или соседей избирателя должен доставить на избирательный участок его заявление с просьбой провести голосование по месту жительства», — пояснила представитель ЦИК.

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В свою очередь предварительное голосование на муниципальных выборах по всей Латвии начнется уже со среды.

«В субботу, 3 июня, состоятся выборы в самоуправления; но те жители, которые по каким-то причинам не попадают на избирательные участки именно в субботу, могут проголосовать на своих участках в течение трех дней перед выборами. Досрочное голосование начнется в среду, когда участки будут открыты с 5 до 8 вечера. В четверг проголосовать можно будет с 9 утра до 12-ти, а в пятницу, 2 июня, с 10:00 до 16:00», — напомнила Берзиня.

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