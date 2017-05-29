В Латвии в 16.00 начали работу избирательные участки

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Сегодня, 29 мая, в 16:00 впервые откроются избирательные участки на предстоящих муниципальных выборах. Начинается прием заявлений от тех избирателей, которые не могут прийти на участки по состоянию здоровья и могут попросить учесть их голос по месту проживания, сообщает Служба новостей Латвийского радио 4.

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Как рассказала радиостанции руководитель отдела информации Центральной избирательной комиссии Кристина Берзиня, прием заявлений для голосования по месту жительства сегодня будет вестись до 20:00.

«Чтобы это сделать, кто-то из друзей, родственников, знакомых или соседей избирателя должен доставить на избирательный участок его заявление с просьбой провести голосование по месту жительства», — пояснила представитель ЦИК.

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В свою очередь предварительное голосование на муниципальных выборах по всей Латвии начнется уже со среды.

«В субботу, 3 июня, состоятся выборы в самоуправления; но те жители, которые по каким-то причинам не попадают на избирательные участки именно в субботу, могут проголосовать на своих участках в течение трех дней перед выборами. Досрочное голосование начнется в среду, когда участки будут открыты с 5 до 8 вечера. В четверг проголосовать можно будет с 9 утра до 12-ти, а в пятницу, 2 июня, с 10:00 до 16:00», — напомнила Берзиня.

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