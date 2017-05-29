В Вентспилсском порту выгружена техника для военных учений Saber Strike 2017

В Вентспилсском порту выгружена техника, необходимая для военных учений. Далее груз будет транспортирован на базу в Адажи, сообщила руководитель отдела общественных отношений Вентспилсского свободного порта Инга Иевиня.

В конце прошлой недели в порт зашел американский военный корабль «USNS SGT. William R.Button», чтобы выгрузить необходимую для учений экипировку и технические средства.

Учения «Saber Strike 2017» проходят на территории стран Балтии и Польши с 24 мая по 24 июня, а морские учения «Baltops 2017» - в Балтийском море с 5 по 15 июня.