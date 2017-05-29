Грозя забастовкой, семейные врачи требуют соглашения с Минздравом

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Латвийская ассоциация семейных врачей предложила Минздраву сформировать двустороннюю комиссию по примирению, чтобы добиться выполнения требований семейных врачей.

Как сообщила руководитель ассоциации Сармите Вейде, если такая комиссия не будет создана и соглашение не достигнуто, врачи могут провести забастовку.

Одно из требований состоит в увеличении капитации (финансирование на работу практики семейного врача) с нынешних 1,25 евро на 30% ежегодно в последующие три года. Врачи требуют также увеличить тарифы за их манипуляции не менее чем на 45% в 2018 году.

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Ассоциация требует в течение трех лет повышать зарплату медсестер и помощников врачей на 30% в год, поддерживать развитие независимых практик, а также ввести обязательное использование семейными врачами электронного здравоохранения только через год после того, как Латвийская ассоциация семейных врачей получит убедительные данные о функциональности системы и достаточной защите личных данных пациентов.

По словам Вейде, ассоциация подала свои требования Минздраву в марте, но они были отклонены.

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