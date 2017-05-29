Проверка сирен тревоги: из 161 не работали девять

 

Фото: Mārtiņš Plūme / LETA

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), проверив 161 сирену тревоги, выявила неисправности у девяти сирен, сообщили агентству ЛЕТА в ГПСС.

Сегодня ГПСС проверила действие 161 из имеющихся в Латвии 164 сирен тревоги гражданской обороны (три устройства демонтированы перед перемещением). 152 сирены действуют исправно, у девяти констатированы технические неисправности.

Предыдущая проверка сирен тревоги в Латвии проводилась в октябре 2016 года. Тогда исправны были 154 из 161 проверенной сирены.

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Проверка сирен тревоги проводится дважды в год.


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