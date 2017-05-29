В Риге планируется проложить новые велодорожки протяженностью 29 км

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Департамент сообщения Рижской думы планирует в ближайшие годы проложить в столице новые велодорожки протяженностью 29 км, сообщила агентству ЛЕТА представитель департамента сообщения Уна Ахуна-Озола.

Протяженность уже имеющейся в Риге велоинфраструктуры - 69 км.

В прошлом году в соответствии с принятой в 2015 году концепцией развития велосообщения в Риге на 2015-2030 гг. была начата разработка стройпроекта четырех велодорожек: Центр - Зиепниеккалнс, Иманта - Даугавгрива, на ул. Тургенева и на участке ул. Дзирнаву от ул. Тербатас до ул. Сколас.

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Также в 2016 году разработан и утвержден в стройуправлении строительный проект пешеходной и велодорожки Центр - Кенгарагс - Румбула - Дарзини, который будет реализован в три этапа.

Департамент сообщения планирует в этом году заказать проекты изучения двух новых веломаршрутов - прокладки велодорожек Центр - Пурвциемс - Плявниеки и Вецмилгравис - Вецаки.


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